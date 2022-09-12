«Роснефть» установила ориентир купона по облигациям в юанях не выше 3,15%

«Роснефть» установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов юаней на уровне не выше 3,15%.

«Это одна из самых низких ставок на российском рынке: летом свои 5-летние облигации в юанях на российском рынке разметили «Русал» и «Полюс», размеры купонов составили 3,9% и 3,8%, соответственно. Финальный ориентир на 2-летние облигации в юанях «Металлоинвеста» составил 3,1%, на 5-летние - 3,7%», — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Суверов отметил, что одной из особенностей размещения «Роснефти» является долгий срок, так как 10-летние бонды в юанях на рынке РФ еще никто не размещал.

Аналитики отмечают устойчивое финансовое состояние «Роснефти» и перспективы дальнейшего роста показателей компании. Ожидается, что в 2022 году «Роснефть» будет иметь позитивную динамику EBITDA и улучшит показатели по сравнению со значением прошлого года, когда он достиг рекордного значения в 2,3 трлн рублей.

По мнению аналитиков «Газпромбанка», размещение облигаций в юанях позволит «Роснефти» привлечь валютное финансирование по сравнительно низкой ставке и без существенных инфраструктурных рисков.

«Ориентир по ставке бондов «Роснефти» в юанях ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке Китая с сопоставимыми сроками погашения», — рассказал Сергей Суверов.

Также среди факторов привлекательности юаня отмечают то, что на протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару оставался достаточно стабильным и держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар.

«Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах, можно сравнивать между собой. Если обратиться к данным Банка России, средний размер процентной ставки по кредитам сроком свыше года в долларах, выданных российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, в 1-м полугодии 2022 года – 5,59%. Таким образом, возможная стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещения облигаций в юанях более чем в 1,6 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке», - подытожил Суверов.

13 сентября компания планирует собрать заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступят «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и »Московский кредитный банк».