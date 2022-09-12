Аналитик Скрябин назвал российскую нефть привлекательной даже в условиях санкций

Большие скидки на сорта российской нефти делают ее привлекательной даже с учетом действия международных санкций. Слова финансового аналитика Дмитрия Скрябина приводит «Лента.ру».

«Российская нефть экономически привлекательна для зарубежных покупателей, особенно учитывая размер дисконта к Brent. Он составляет около 20 долларов за баррель в настоящее время», — заявил Скрябин.

Однако из-за политических рисков западные страны не идут на увеличение нефтяного товарооборота с Москвой. Этот фактор приводит к тому, что Россия перенаправляет часть объемов азиатским государствам. В то же время у Китая и Индии есть альтернативные варианты среди поставщиков, уточнил он.

«Однако здесь могут присутствовать риски политического характера, поэтому заранее сказать, с кем удобнее договариваться Китаю, Индии и другим внешним покупателям — с Россией или G7 — невозможно», — заключил Скрябин.

12 сентября агентство Bloomberg сообщило, что судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой. За май-август на подержанные танкеры ледового класса было потрачено около $1 млрд, что примерно в пять раз больше, чем годом ранее. За это время покупатели приобрели 42 танкера ледового класса. Большая часть сделок пришлась на долю китайских, турецких и арабских компаний.