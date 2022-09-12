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68% россиян сейчас не готовы открыть вклад по повышенной ставке

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

68% россиян в данный момент не готовы открыть так называемый промовклад — депозит по повышенной ставке до 9,15% годовых. Готовы сделать это 23% граждан, следует из опроса сервиса альтернативного кредитования Moneyman (группа IDF Eurasia). Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Опрос проходил с 1 по 7 сентября 2022 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте 18-60 лет по всей России.

«Среди причин относительно низкой заинтересованности в промовкладах лидируют их неподходящие параметры. 37% из тех, кто не готов открыть вклад сейчас, уточнили, что им не подходят другие параметры депозита. То есть минимальная сумма, срок вклада, условия пополнения или снятия», — отметил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.

По его словам, 35% назвали недостаточно привлекательный уровень даже повышенной ставки. Еще 31% — нехватку свободных денег, которые можно направить на вклад. По данным Moneyman, 26% сомневаются в прозрачности условий конкретно «промовклада». А 22% уверены в отсутствии в принципе преимуществ у вкладов вообще, включая промовклады.

Из тех, кто все же готов открыть вклад по промоставке, 34% планируют закрыть текущий депозит и перевестись под более высокий процент. Остальные 66% выступают за открытие непосредственно нового вклада.

Как сообщал «Коммерсантъ», в конце августа ряд крупных банков анонсировал временные предложения по вкладам с повышенной ставкой 7-9,15% годовых. Среди них «Сбербанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк», банк «Хойм кредит», ФК «Открытие», «Русский стандарт», «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Кредит Европа банк». При этом средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа снизилась до 6,8% годовых.

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