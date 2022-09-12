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В Германии на крупнейшем ПХГ «Реден» приостановят закачку газа из-за ремонтных работ

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Christian Charisius/Reuters

На крупнейшем в ФРГ газохранилище «Реден» приостановят закачку из-за плановых ремонтных работ, которые будут проводиться до 24 сентября. Об этом говорится в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства Германии.

«Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 87,95%. Уровень хранилища в Редене составляет 74,06%. Ремонтные работы на газохранилище в Редене будут проводиться до 24 сентября. Это плановая мера», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что жители Германии могут столкнуться с отсутствием тепла зимой из-за проблем с отопительным сезоном. Издание RND отмечало, что даже при условии закачки газа в хранилища к ноябрю до 95% предстоящие проблемы отопительного сезона все равно не решатся.

5 сентября глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти ФРГ планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа. По его словам, страна должна справиться с этим без поставок из России.

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