В ноябре в России заработает сертификация по стандарту «зеленых» многоквартирных домов

Директор подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Марина Слуцкая в ходе Российской недели ГЧП сообщила, что система добровольной сертификации по стандарту «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов заработает на территории РФ с 1 ноября 2022 года, когда вступит в силу сам стандарт.

«Мы планируем, что 1 ноября, когда стандарт вступает в силу, заработает также система добровольной сертификации по нему. На следующей неделе мы планируем правила работы системы добровольной сертификации направить на регистрацию в Росстандарт», — сказала она на сессии «Устойчивое развитие строительной отрасли: «зеленые» стандарты и системы сертификации недвижимости и инфраструктуры».

Данную инициативу прокомментировала старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова.

«По мнению исследователей, чтобы приблизиться к углеродной нейтральности к 2050 году, необходимо сокращать выбросы от строительства на 6% каждый год, при этом сфера строительства пока относится к отраслям с невысоким уровнем развития ESG-практик, хотя это и одна из наиболее «влиятельных» отраслей экономики. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе заинтересованность в «зеленом» строительстве будет расти среди всех участников строительного и финансового рынка, а ESG-изменения в строительстве будут иметь важное значение с точки зрения формирования более устойчивой модели экономики в стране. Определяющим фактором для этого станет создание единого национального стандарта зеленого строительства и развитие «зеленой» ипотеки», — сказала она.

Также Завьялова добавила, что Сбер уделяет особое внимание строительной отрасли.

«43% нашего портфеля зеленых и ESG-кредитов – это компании-девелоперы, строительные подрядчики и управляющие недвижимостью. Поэтому мы поддерживаем внедрение «зеленого» стандарта строительства и принимали непосредственное участие в процессе его обсуждения. Совсем недавно мы анонсировали запуск в 2023 году «Зеленой ипотеки». Мы хотим не просто предоставлять ипотечные кредиты на интересных для заемщика условиях, но содействовать переходу отрасли на «зеленые» рельсы», — добавила она.

По ее словам, следование стандарту «зеленого» строительства» выгоден всем сторонам.

«С нашей точки зрения важно также транслировать всем участникам рынка, какие преференции дает следование стандарту «зеленого» строительства: для девелоперов и застройщиков – привлечение финансирования на проекты по сниженной ставке, для покупателей – улучшение качества жизни благодаря внедрению высоких стандартов строительства, высококачественных материалов, «умных» технологий, создания доступной и «зеленой» среды и пр., а для государства – это решение национальных задач по декарбонизации, комплексному развитию территорий, улучшению качества жизни и здоровья населения», — заключила она.