Сербия с 1 ноября из-за санкций попытается заменить российскую нефть иранской

Сербия с 1 ноября больше не сможет закупать российскую нефть из-за санкций Европейского союза, поэтому попытается приобрести топливо у Ирана. Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики страны Зорана Михайлович в интервью агентству TANJUG.

Она отметила, что до европейский санкций республика закупала 25% нефти из РФ, 20% составляла сербская добыча, остальное — нефть из иракского города Киркук.

«Мы с 1 ноября не будем больше импортировать российскую нефть, но у нас будет прежде всего нефть из Киркука, у нас будет своя нефть, и остальное будет иранская нефть или какая-то другая нефть», — сказала министр.

При этом она добавила, что после начала специальной военной операции России на Украине вся нефть, кроме российской, подорожала. В этой связи в последние месяцы Сербия закупала 55% нефти из России.

7 сентября президент Сербии Александр Вучич в Белграде на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российский газ спас республику от катастрофы.