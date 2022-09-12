МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение о партнерстве

Соглашение о партнерстве между МСП Банком и Центром повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России будет подписано 11 ноября на площадке Всероссийского чемпионата по производительности, сообщает пресс-служба банка.

Подписи под документом поставят председатель правления МСП Банка Петр Засельский и директор Центра Екатерина Гришина.

Совместная работа будет направлена на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности российских предприятий, развитие востребованных управленческих компетенций у руководителей компаний, а также популяризацию лучших практик в области повышения производительности труда.

По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, банк заинтересован в повышении производительности и конкурентоспособности российских предприятий, поэтому постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности.

«Эксперты банка также поделятся своими знаниями с руководителями российских компаний в рамках мероприятий программы «Лидеры производительности», — отметил Петр Засельский.

В МСП банке уточнили, что их специалист уже принял участие в одном из мастер-классов Центра — рассказал о том, какие инструменты финансовой поддержки доступны сегодня предпринимателям и как ими воспользоваться.

Директор Центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина подчеркнула, что сегодня в рамках национального проекта «Производительность труда» разрабатываются новые решения для устойчивости бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.

«Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы воспользоваться инструментами финансового стимулирования, в частности, получить льготное кредитование проектов по развитию предприятий», — сказала она.

Это, по словам Гришиной, позволит обеспечить еще более высокую вовлеченность руководителей в процесс разработки проекта, а главное — будет способствовать его быстрой реализации.

Напомним, Центр совместно с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ для предприятий-

участников нацпроекта «Производительность труда».

В Центре пояснили, что обучение направлено на «развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка».