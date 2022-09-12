Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Крыма Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации... 13:26
В Кремле констатировали отсутствие предпосылок для переговоров с Украиной 13:25
Минобороны России сообщило об уничтожении более 30 украинских военных... 13:24
В Кремле рассказали, спровоцирует ли иск «Нафтогаза»... 13:22
Принц Гарри заявил, что Виндзор стал «одиноким» без Елизаветы II 13:20
В Ростовской области водителя убило тросом от пролетающего вертолета 13:15
В Кремле прояснили ситуацию с отводом российской армии с территории... 13:15
Поезд сбил сбежавшего из детского сада трехлетнего мальчика 13:15
«Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами 13:13
Экс-депутат Рады Кива рассказал, как Россия может погрузить в хаос всю Украину 13:10

МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение о партнерстве

close
100%
МСП Банк

Соглашение о партнерстве между МСП Банком и Центром повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России будет подписано 11 ноября на площадке Всероссийского чемпионата по производительности, сообщает пресс-служба банка.

Подписи под документом поставят председатель правления МСП Банка Петр Засельский и директор Центра Екатерина Гришина.

Совместная работа будет направлена на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности российских предприятий, развитие востребованных управленческих компетенций у руководителей компаний, а также популяризацию лучших практик в области повышения производительности труда.

По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, банк заинтересован в повышении производительности и конкурентоспособности российских предприятий, поэтому постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности.

«Эксперты банка также поделятся своими знаниями с руководителями российских компаний в рамках мероприятий программы «Лидеры производительности», — отметил Петр Засельский.

В МСП банке уточнили, что их специалист уже принял участие в одном из мастер-классов Центра — рассказал о том, какие инструменты финансовой поддержки доступны сегодня предпринимателям и как ими воспользоваться.

Директор Центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина подчеркнула, что сегодня в рамках национального проекта «Производительность труда» разрабатываются новые решения для устойчивости бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.

«Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы воспользоваться инструментами финансового стимулирования, в частности, получить льготное кредитование проектов по развитию предприятий», — сказала она.

Это, по словам Гришиной, позволит обеспечить еще более высокую вовлеченность руководителей в процесс разработки проекта, а главное — будет способствовать его быстрой реализации.

Напомним, Центр совместно с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ для предприятий-
участников нацпроекта «Производительность труда».

В Центре пояснили, что обучение направлено на «развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть