FT: Евросоюз должен распределить ресурсы и активы ради снижения зависимости от России

Евросоюзу (ЕС) необходимо диверсифицировать торговлю ради того, чтобы снизить зависимость от российских ресурсов. Об этом заявила генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Сабина Вейанд, передает Financial Times.

«Мы обнаружили, что зависим от России не только по ископаемому топливу, но и по ряду других важнейших видов сырья. Мы не можем себе этого позволить», — отметила Вейанд.

По ее словам, также есть определенная зависимость от Китая. Однако в этом вопросе тоже необходимо соблюдать осторожность, так как непонятно, какой ресурс может превратиться в оружие.

Она добавила, что ситуация на Украине ускорила взаимодействие международного торгового сотрудничества, укрепив его связи.

В середине мая ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что значимость России в мировой торговле невероятно высока — являясь де-факто «мировой кладовой», она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики, поэтому ее полная блокада невозможна.