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Количество банкоматов в России в первом полугодии 2022 года сократилось на 6,2 тыс.

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Мария Девахина/РИА «Новости»

ЦБ зафиксировал снижение числа банкоматов в России. За январь-июнь 2022 года их количество снизилось на 3,3% или 6,2 тыс. штук до 181,2 тыс. на 1 июля. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, комментируя данные ЦБ, назвал несколько причин сокращения числа банкоматов.

«На это повлияли вытеснение наличных из оборота, рост числа платежных карт и повышение финансовой культуры населения. Если в 2008 году доля операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, по снятию наличных, составляла 92,6%, то в 1 полугодии 2022 года — всего 41%. Даже на рынке можно рассчитаться картой — или с помощью POS-терминала у самых «продвинутых» продавцов. Также — с помощью перевода на карту», — объяснил Осадчий.

По данным ЦБ, число банкоматов выросло только в 6 регионах: в Чеченской республике (+1,8%), Дагестане (+1,7%) и Северной Осетии (+0,8%), Крыму (+3,1%), Севастополе (+1,3%) и Ростовской области (+0,6%).

Лидером сокращения числа банкоматов стала Карелия (-9,9%).

По словам Осадчего, максимум числа банкоматов — 237,4 тысячи штук — был достигнут 1 января 2014 года, и затем их число относительно стабильно снижалось.

«С 1 января 2014 года по 1 июля 2022 года число банкоматов в РФ сократилось на 56,2 тысячи штук или на 23,7%», — уточнил аналитик.

9 сентября состоялось заседание совета по наличному денежному обращению при ЦБ. Обсуждались проблемы импортозамещения в части работы банков с наличными. По словам источника «Ъ», на совете была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. В соответствии с ней первые образцы отечественных ATM будут готовы уже текущей осенью. Тестировать их будут банки. Если все пройдет успешно, в первом квартале 2023 года начнется изготовление серийных партий на конвейере. Производителями ATM станут предприятия БФС и САГА.

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