МСП Банк начал принимать платежи через СБП

МСП Банк начал прием платежей через систему быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты могут получать оплату за свои товары, разместив наклейку с платежным QR-кодом в месте торговли или оказания услуги. Такой шаг позволит малому и среднему бизнесу сократить расходы на эквайринг, а также отказаться от использования pos-терминалов.

Воспользоваться СБП можно через QR-код или с помощью ссылки на оплату. Покупателю надо отсканировать наклейку с QR-кодом, выбрать свой банк и подтвердить оплату в приложении. Если наклейка не включает в себя сумму платежа, необходимо ввести ее самостоятельно.

«Подтверждение оплаты и зачисление средств на счет компании происходит мгновенно, а весь процесс осуществления платежа займет не более двух минут. Отмечу также, что оплата через СБП существенно сокращает количество печатных документов», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

МСП Банк возместит затраты бизнеса на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением правительства Российской федерации от 30 июня 2021 г. №1103.