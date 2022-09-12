Sankei Shimbun: «зеленая» повестка лицемерного Запада привела страны к беде

Страны Запада на фоне украинского кризиса лицемерно бросились закупать ископаемые ресурсы, а их так называемая зеленая политика привела к беде развивающиеся страны. Об этом говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.

Он отметил, что «загнанная в угол» Европа кинулась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива.

«Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — пишет Сугияма.

Страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива, и у самых бедных из них возникли большие трудности, пишет автор. Сама же Европа называет свою широко разрекламированную политику «декарбонизации» временной, цитирует публикацию Life.ru.

Сугияма выразил сожаление, что такой лицемерной стратегии способствует и его страна. Он напомнил, что в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, а ещё Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии.