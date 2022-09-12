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Daily Mail узнала о проблеме парламента Британии из-за поставок газа из России

В парламенте Британии негодуют по поводу резкого роста стоимости счетов за отопление. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, ценники на электроэнергию в Соединённом Королевстве взлетели после сокращения поставок газа из России.

Так, чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл даже предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.

К слову, такой агрегат был у Елизаветы II в шотландском замке Балморал. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, британские чиновники, вероятнее всего, не смогут воплотить подобную идею в жизнь, так как участок реки Темзы у здания парламента слишком мелководный.

«Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», — резюмируют журналисты издания.

Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Бен Райт писал, что украинский кризис и рост цен на топливо и продовольствие стремительно разрушают экономику Великобритании, напоминает Life.ru.

По его словам, за коммунальные услуги британцам придётся платить 14% от своих заработков.

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