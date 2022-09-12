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Эколог Галхидь заявил о выросшем на 50% спросе на дрова в Венгрии

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Спрос на древесину в Венгрии вырос на 50% на фоне энергокризиса в европейском регионе. Об этом РИА «Новости» заявил сотрудник лесной программы WWF Венгрии Ласло Галхидь.

«Спрос на древесину уже вырос, полагаю, на 50%, думаю, он будет удовлетворен, венгерские леса обладают достаточным количеством запасов. Но надо понимать, что нельзя немедленно произвести так много древесины, как нам кажется, потому что ее еще надо высушить как минимум в течение нескольких месяцев, чтобы она была пригодной», — отметил Галхидь.

По его словам, упрощение правил лесозаготовки является лишь политическим решением ради успокоения населения. Кроме того, оно может нанести вред экосистеме.

Он добавил, что новые правила лесозаготовки помогут частично снизить спрос на газ. Однако существенного вклада от этой меры не будет. Для снижения потребления газа лучше использовать различные источники энергии. Но это уже долгосрочные и затратные инвестиции, которые модернизируют системы домовладений.

В начале сентября газета Mundo писала, что жители Испании на фоне роста цен на электроэнергию и газ начали скупать дрова и камины в качестве одной из мер подготовки к предстоящему зимнему периоду,

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