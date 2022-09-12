«Ъ»: Ozon договорился с НТК о переезде в логопарк «Жуковский» взамен сгоревшего

Маркетплейс Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в логопарке «PNK Парк Жуковский» взамен сгоревшего в подмосковной Истре. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Ozon договорился с НТК об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «PNK Парк Жуковский». Этот объект будет заменой складу в подмосковной Истре площадью 76 тыс. кв. м, где в начале августа сгорело два из трех блоков на 50 тыс. кв. м, отметили источники издания. При этом в Ozon подтвердили, что собираются арендовать склад в Жуковском на 10 лет с запуском в 2023 году.

Собеседники газеты поделились, что изначально площади в Жуковском строились для польского одежного ретейлера LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito). Однако после начала спецоперации на Украине компания решила покинуть российский рынок, отказавшись от аренды. При этом официально LPP отрицала разрыв договора аренды.

Аналитики посчитали, что предстоящий договор может стать крупнейшей сделкой на логистическом рынке в 2022 году. При этом новый склад может обойтись Ozon в 500 млн рублей ежегодно. Однако компания может получить скидку, так как она занимает огромные площади и является надежным плательщиком. Несмотря на то, что старый и новый склады находятся в совершенно противоположных частях Подмосковья, Ozon вынуждена арендовать логопарк в Жуковском в виду отсутствия других альтернатив.

4 сентября интернет-магазин OZON предложил продавцу 450 рублей в качестве компенсации ущерба в размере 64 тыс. рублей, который был причинен при пожаре на складе.