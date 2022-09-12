Sankei Shimbun: развивающиеся страны мира попали в беду из-за «зеленого» курса Запада

Издание Sankei Shimbun выпустило материал, с котором говорит, что развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы.

Такую точку зрения высказал главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.

Столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива, сказано в статье.

Тайси Сугиямы пишет, что страны Европы ввозят уголь со всего мира, включая ЮАР, Ботсвану, Колумбию и США.

Ранее ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль для европейских энергокомпаний.

Предложение ЕК означает, что все энергокомпании Европу будут платить дополнительный налог, так как в еврозоне больше не осталось мест, где энергия стоила меньше, чем €200 за мегаватт-час. При этом до начала энергокризиса стоимость энергии была на уровне €50 за мегаватт-час. Кроме того, точная ставка налога пока не приводится, однако вырученные средства будут отправлены на поддержку наиболее пострадавших домохозяйств в Европе, которые страдают от роста цен на энергоносители.