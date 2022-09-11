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Финансовый эксперт Григорьев предрек снижение уровня жизни в обеспеченных странах

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Pixabay

Глобальный продовольственный кризис угрожает развитым странам. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По его словам, проблема началась в 2020 году, когда мир боролся с пандемией коронавируса. Тогда стали расти цены на продукты питания, в том числе из-за разрыва логистических цепочек; повышения стоимости товаров со стороны поставщиков, которые пытались компенсировать потери из-за падения продаж.

Григорьев отметил, что на сегодняшний день ситуацию усугубило сокращение объемов поставок продовольствия с Украины.

Финансовый эксперт полагает, что обеспеченным странам придется снижать объем потребления, а бедные государства могут столкнуться с голодом. «Боюсь, именно с этим столкнется мир в ближайшем будущем: снижение уровня жизни в обеспеченных странах и серьезная угроза базовым условиям жизни в бедных странах», — заключил он.

Ранее 11 сентября президент Сербии Александр Вучич во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.

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