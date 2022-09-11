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Мицотакис: ЕС должен установить потолок цен на газ из России и его экспорт из других стран

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Global Look Press

Евросоюзу (ЕС) необходимо установить потолок цен не только на российский газ, но и на его поставки из других источников. Такое мнение выразил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил телеканал ERT1.

«Мы предложили уже семь месяцев назад введение общего потолка цен на природный газ. Не только потолок на (цену) на российский природный газ. Европа введет механизм возврата (потребителям сверхвысокой) прибыли энергетических компаний, который мы уже (в Греции) внедрили. Греция является пионером (в этой сфере)», — подчеркнул премьер.

Также Мицотакис рассказал, что Афины намерены выплачивать населению и предпринимателям «щедрые субсидии» на предстоящую зиму для борьбы с энергетическим кризисом. При этом, как отметил греческий премьер, в республике установились одни из самых низких цен на электроэнергию во всей Европе.

В конце августа биржевая стоимость газа в Европе достигала $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

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