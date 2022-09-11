WSJ: перекрытие «Северного потока» потрясло Евросоюз на фоне приближающейся зимы

Перекрытие поставок газа по «Северному потоку» шокировало европейцев в преддверии зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» нанесла серьезный удар по экономике Европы. Из-за этого страны Евросоюза стали в экстренном порядке придумывать новые планы по борьбе с энергокризисом.

В публикации указали, что курс евро впервые за 20 лет упал в паритете ниже курса доллара, а цены на энергоресурсы многократно выросли.

Авторы статьи посчитали, что текущая ситуация лишь только сильнее провоцирует инфляцию расти дальше, что приводит к постепенной остановке производства в ряде стран. Кроме того, растет уровень безработицы, а покупательская способность жителей Европы стремительно сокращается.

10 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты Goldman Sachs сообщало, что производство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода «Северный поток».

До этого в материале немецкой газеты Handelsblatt сообщалось, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.