Вице-премьер Молдавии выразил опасения о прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии, заявил о существовании риска остановки газоснабжения страны со стороны российской государственной энергетической компании «Газпром». Об этом Спыну рассказал в интервью телеканалу Moldova 1.

«Из обсуждений с (председателем правления «Газпрома») Миллером я так и не понял, отключат ли они («Газпром») Молдавию от газа после 1 октября», — сказал вице-премьер.

По словам Спыну, стороны обсудили своевременную оплату за газ и аудит долга. Вице-премьер подчеркнул, что Кишинев вовремя платит по счетам за топливо, но продлил срок проведения аудита до 31 января, однако по объективным причинам.

В октябре 2021 года Молдавия подписала новый договор с «Газпромом», обязательным условием которого было проведение аудиторской проверки предприятия «Молдовагаз».

В конце августа Спыну заявил, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок до 1 октября 2022 года.

Ранее официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщил, что долг «Молдовагаза» составляет $433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн.

В конце августа президент Молдавии Майя Санду призвала население страны по возможности максимально сократить потребление газа — зимой цены на этот вид топлива могут вырасти.