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Власти Молдавии запретили Air Moldova возобновлять рейсы в Москву

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Global Look Press

Управление гражданской авиации Молдавии запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты в Москву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управление гражданской авиации информирует прессу и пассажиров о том, что 10 сентября 2022 г. была опубликована оперативная директива №. 06, согласно которой запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами», — говорится в сообщении.

Вице-премьер Андрей Спыну ранее в эфире телеканала «Молдова 1» назвал возобновление прямых рейсов в Москву безответственным и предупредил, что эти полеты могут быть сопряжены с риском.

Накануне Air Moldova сообщила о возобновлении с 1 октября прямого сообщения между Москвой и Кишиневом, которое было прервано в феврале этого года на фоне начала российской специальной военной операции на Украине.

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