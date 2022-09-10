В Молдавии ввели программу по ответственному потреблению энергии из-за подорожания газа

Власти Молдавии запустили общенациональную кампанию по ответственному потреблению энергии на фоне роста цен на энергоносители практически в пять раз. Об этом в Telegram-канале написал вице-премьер-министр республики Андрей Спыну.

«Мы объявили общенациональную акцию за ответственное потребление энергии. Теперь становится все более очевидным, что этой зимой мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить», — отметил Спыну.

Спыну добавил, что сейчас экономят все страны Европы, причем даже те, которые значительно богаче, чем Молдавия.

По его словам, запуск программы поможет всем общаться и готовится в масштабах всей страны к предстоящему зимнему периоду.

9 сентября министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу после невыполнения запуска сайта о закупке дров сообщила в соцсетях, что подала в отставку. В ответ на это премьер-министр страны Наталья Гаврилица также сообщила в соцсети, что приняла отставку министра и поблагодарила ее за работу.