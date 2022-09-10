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Илон Маск нашел новую причину для отказа от покупки Twitter

Выплата Twitter экс-сотруднику стала для Маска новой причиной для разрыва сделки

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Global Look Press

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск нашел еще один повод для разрыва сделки по покупке Twitter. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, новым поводом для расторжения сделки стало решение Twitter Inc. о выплате компенсации в размере 7,75 миллиона долларов Пейтеру Затко и его адвокатам. Затко является бывшим начальником безопасности компании.

Адвокаты Маска заявили, что компания Twitter своим решением о выплате компенсации нарушила соглашение о слиянии, так как была не вправе выплачивать такие суммы без согласия Маска.

«Платеж, который включал 7 миллионов долларов для Затко, «не может быть устранен», и поэтому Маск «не обязан» завершать слияние», — цитирует Reuters письмо адвокатов Маска в Twitter Inc.

Ранее американский писатель Нил Гейман припомнил Илону Маску неудавшуюся покупку Twitter из-за критики «Властелина колец».

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