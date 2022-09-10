«Воронежский шампиньон» вложит 3,1 млрд рублей на расширение производства до конца года

Компания «Воронежский шампиньон», которая занимается одним из самых крупных в Европе проектом грибоводства, решила вложить в расширение своего производства 3,1 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Один из наших хороших союзников — ООО «Воронежский шампиньон» — в конце декабря откроет производственно-складской корпус, дополнительный грибной цех, блок бункеров и компостный цех. В проект вложат более 3,1 млрд рублей, появятся еще 172 новых рабочих места», — отметил Гусев.

По его словам, тепличный комплекс компании находится под Воронежем, где выращивается более 12 тыс. тонн шампиньонов в год.

«Воронежский шампиньон» был основан в 2019 году, став одним из самых крупных проектов в сфере грибоводства в Европе за последнее десятилетие. Поставки грибов идут в Воронеж, Ростов, Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Москву и Крым.

В конце июля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширения производства в регионе иван-чая, пообещав напоить им всю страну. По словам Кувшинникова, для расширения производства напитка «есть все предпосылки», в том числе земли для выращивания, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура и бренд «Настоящий Вологодский продукт».