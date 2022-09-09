Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США, передает «Интерфакс».

Стоимость сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. Другие сорта подешевеют на $3-4,5 за баррель.

Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены практически на все марки саудовской нефти будут сокращены на $2 за баррель. При этом экспортируемое в США топливо подорожает на $0,5 за баррель.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть.

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть из России, который обсуждают страны Группы семи (G7), предусматривает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки «черного золота» на мировые рынки. Соответствующее заявление он сделал во время виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.