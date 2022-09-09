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В Индии заявили о скептическом отношении к идее «потолка цен» на нефть РФ

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Dmitry Lovetsky/AP

Министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Многие в мире относятся скептически к предложению ограничить цены на российскую нефть, и это не лично мое мнение, а мнение рынка», — сказал он.

Министр отметил, что у Индии и России «крепкие отношения».

Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть из России, который обсуждают страны Группы семи (G7), предусматривает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки «черного золота» на мировые рынки. Соответствующее заявление он сделал во время виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива.

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