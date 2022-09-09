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США могут ввести пошлины на импорт нитрита натрия из России

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Министерство торговли США заявило, что нитрит натрия из России продается на американском рынке по заниженной стоимости, в связи с этим на данную продукцию могут быть наложены пошлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее извещение в Федеральном реестре.

В документе подчеркивается, что власти США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17% на указанную продукцию компании «Уралхим» и других российских предприятий.

Ранее комиссия США по международной торговле порекомендовала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России, основываясь на постановлении о том, что они не несут угрозы для американской индустрии.

До этого Минфин США разрешил некоторые транзакции с РФ, связанные с медициной и удобрениями. Разрешены транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий. Помимо того, послабления коснулись запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.

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