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Reuters: Евросоюз запретит продукцию, произведенную с применением принудительного труда

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Global Look Press

Евросоюз (ЕС) планирует ввести запрет на продукцию, которую произвели с применением принудительного труда. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.

Согласно проекту, содружество намерено запретить «продукцию, на любом этапе производства, изготовления, сбора или добычи которой, включая обработку и переработку, был использован принудительный труд».

Ограничение намерены ввести на любую продукцию всех типов и на компоненты вне зависимости от сектора производства и происхождения. Это может коснуться товаров, которые произвели на территории ЕС, и импортных изделий, доступных для продажи в странах альянса.

В июне сообщалось, что в Шанхае закрыли самый крупный в Китае и второй по размерам в мире магазин бренда H&M. На положение H&M в КНР мог повлиять скандал из-за отказа бренда использовать хлопок из Синьцзяна после сообщений о том, что для его добычи используется принудительный труд уйгуров.

В начале года олимпийский новостной сайт Insidethgames написал, что США призвали Международный олимпийский комитет (МОК) привести доказательства того, что при создании их официальной формы для Олимпийских игр в Пекине не использовали труд уйгуров.

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