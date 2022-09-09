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Bloomberg: ЕЦБ оценит готовность банков к банкротствам фирм из-за энергетического кризиса

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен оценить и при необходимости усилить контроль над тем, насколько кредитные организации в регионе готовы к банкротствам компаний на фоне энергетического кризиса. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

«Европейский центральный банк активизирует переговоры с руководителями банков относительно их готовности к возможному росту банкротств компаний и исчерпанию ликвидности на энергетическом рынке на фоне обострения противостояния по поводу поставок российского газа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ЕЦБ призвал банки гарантировать достаточное количество резервных средств на случай невозвратов займов. Кроме того, регулятор призвал кредитные организации выявить наиболее «уязвимых» клиентов и определить влияние кризиса на компании, которые ситуация на Украине не затронула напрямую.

В августе европейский Центробанк направил кредиторам письмо, в котором попросил их проанализировать воздействие приостановки поставок газа на их работу. Банки должны ответить во второй половине сентября.

В первой половине августа сообщалось, что ЕЦБ начал покупать государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллионы евро.

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