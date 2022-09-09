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Венгрия на встрече ЕС поставила вопрос о сохранении санкций против РФ

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Marton Dunai/Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече ЕС поставил вопрос о том, следует ли дальше сохранять санкции против России. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций», — сказал он.

По его словам, «санкции провалились», потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе «становится все хуже».

Ранее сообщалось, что министры стран — членов Евросоюза не пришли к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России, предложенного Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе.

По его словам, Будапешт «ни в коем случае» не поддерживает введение лимита на российский газ из-за рисков для энергоснабжения. Он также указал, что девять государств ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки насчет этого предложения.

До этого британская газета Financial Times написала о том, что несколько стран Евросоюза опасаются полной остановки поставок газа и РФ после введения потолка цен.

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