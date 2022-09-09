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В ЕС не пришли к решению по потолку цен на российский газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: министры ЕС не достигли решения по потолку цен на газ из РФ

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Bela Szandelszky/AP

Министры стран — членов Евросоюза не пришли к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России, предложенного Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, Будапешт «ни в коем случае» не поддерживает введение лимита на российский газ из-за рисков для энергоснабжения.

«Другие страны — участницы ЕС также высказались против лимита на трубопроводную транспортировку газа», — сказал венгерский дипломат по итогам этой встречи на пресс-конференции.

Он также указал, что девять государств ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки насчет этого предложения.

Ранее британская газета Financial Times написала о том, что несколько стран Евросоюза опасаются полной остановки поставок газа и РФ после введения потолка цен. По данным издания, не менее десяти европейских стран предлагают ввести потолок цен для всех поставщиков, чтобы не «разозлить Москву».

До этого Еврокомиссия анонсировала, что 9 сентября на экстренной встрече министров предложит им список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер есть и введение предельных цен на российский трубопроводный газ. Ожидается, что максимальной ценой станет $520 за тысячу кубометров.

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ЕС — Россия
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