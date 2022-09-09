В ЕС предложат снизить потребление энергии на 10%

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить каждой стране Евросоюза сократить общее потребление электроэнергии на 10%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующий документ.

«В проекте документа... предлагается, чтобы каждая страна стремилась сократить общее потребление электроэнергии как минимум на 10%. Власти также должны определить часы пиковых цен и сократить потребление электроэнергии в среднем не менее чем на 5% в эти часы», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.

До этого стало известно, что ЕК обязала государства ЕС представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Некоторые европейские страны не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.