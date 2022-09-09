В Латвию снова поступает российский природный газ

Природный газ из России опять начал поступать в Латвию. Об этом рассказали в латвийском операторе инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

«Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа», — сообщил представитель компании Даце Балтабола.

Как напоминает «Ридус», поставки природного газа из РФ в Латвию приостановились 30 июля, но с 5 по 11 августа он все же поступал. Подача была возобновлена 3 сентября.

Председатель правления оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gаze Айгарс Калвитис в апреле заявлял, что страна пока не может отказаться от российского газа из-за невозможности его замещения.