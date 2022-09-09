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ЦБ обязал банки с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблиц

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Мария Девахина/РИА «Новости»

С 1 октября 2022 года банки должны будут раскрывать основные условия своих вкладов в виде таблиц, чтобы вкладчик мог с ними ознакомиться как при посещении офиса, так и в онлайне. Об этом говорится в сообшении Центробанка.

«Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября 2022 года. При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу», — сообщил регулятор.

В Центробанке разъяснили, что в таких таблицах должны быть отражены процентная ставка по вкладу, порядок выплаты процентов, условия продления вклада, период начисления повышенных ставок, нюансы досрочного снятия денег и пополнения вклада.

Закон, который дал ЦБ полномочия вводить новые требования по информированию вкладчиков, заработал в начале июля. Регулятор дал кредитным организация три месяца, чтобы подготовить свои информационные системы под новые обязательства. С 1 октября открыть вклад в банке в электронной форме клиент сможет только после ознакомления с таблицей условий и минимальной ставкой.

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