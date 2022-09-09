Госдолг еврозоны достиг 97% суммарного ВВП

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге заявил, что госдолг еврозоны в результате кризисов вырос и составляет 97% общего ВВП, а значительная инфляция может привести общество к рецессии.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне», — сказал Джентилони.

По его словам, в зоне евро пока сохраняется низкий уровень безработицы, однако «огромная» инфляция может привести к рецессии.

Еврокомиссар отметил, что нужно принимать меры в сфере финансового регулирования и бороться с энергетическим кризисом.

Ранее Deutsche Wirtschafts Nachrichten писало, что невнятная монетарная политика, которую проводит Европейский центральный банк, привела к рекордной инфляции в Европе.

Как указало издание, повышение ключевой ставки может спровоцировать рецессию.

До этого Financial Times сообщала, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в ЕС из-за энергетической зависимости от России.