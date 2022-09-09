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В Минфине не увидели возможности дать регионам дополнительные налоговые источники доходов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В российском министерстве финансов не видят возможности передавать регионам новые налоговые источники доходов. Об этом в интервью РБК заявил замглавы ведомства Леонид Горнин.

«Дополнительные доходные источники, которые просят передать субъектам, ограниченны, потому что в России очень сильная дифференциация налогового потенциала субъектов за счет сырьевого сегмента, неравномерного распределения трудовых ресурсов, промышленного производства, промышленного потенциала. Необходимо настраивать распределение по уже переданным источникам горизонтально, между субъектами — это более перспективное направление», — объяснил замминистра.

По его словам, регионы нуждаются в устойчивых источниках доходов, которые не подвержены геополитическому влиянию. Однако, если передавать в субъекты РФ налоги на прибыль или НДС — это лишь усугубит финансовый разрыв между ними.

Горнин отметил, что в 2019 году из 3,7 трлн рублей межбюджетных трансфертов подавляющая часть денег — 3 трлн рублей — была выделена регионам на конкретные цели.

«Тот, кто лучше работает, имеет больше возможности их получить, потому что он может более ярко и быстро предоставить результат стране, федеральной власти», — пояснил замглавы Минфина.

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