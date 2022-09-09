Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Производство шестого сезона сериала «Корона» приостановят из-за смерти... 08:55
Королева умерла до того, как Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи Уэссекс прибыли... 08:54
FT: ряд стран ЕС опасается прекращения поставок в случае ограничения цен... 08:50
В Туле военный избил директора пиццерии, так как он не оценил его заслуги 08:49
В ЛДПР предложили снизить пошлины на ввоз подержанных авто для жителей... 08:48
Усовершенствованные БМП и БТР направили в зону проведения спецоперации 08:47
Первый тренер Дзюбы прокомментировал решение Карпина не вызывать игрока в сборную... 08:45
«Все великаны умерли»: Собчак отреагировала на смерть Елизаветы II 08:44
Лукашенко увидел сходство исторических судеб народов Белоруссии и Северной Кореи 08:37
В Москве начались выборы муниципальных депутатов 08:34

В Госдуме заявили о провале попытки США и ЕС найти альтернативу энергоресурсам РФ

Спикер Госдумы Володин: «потолок» цен на нефть и газ из России станет «полом»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.

По его словам, США и ЕС пришлось отказаться от полного запрета российских энергоресурсов, их попытка найти альтернативу провалилась, и на Западе «осознали свою зависимость» от России.

«То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом». Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий уверен, что озвученная Западом предельная цена на нефть и газ РФ «станет нижней планкой», какой будет стоимость энергоресурсов, — решат рынок и договорные обязательства.

Володин также выразил мысль, что западная модель глобальной экономики, «строящаяся на колониальных принципах, изжила себя».

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», — подытожил спикер Госдумы.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть