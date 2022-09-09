В Госдуме заявили о провале попытки США и ЕС найти альтернативу энергоресурсам РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.

По его словам, США и ЕС пришлось отказаться от полного запрета российских энергоресурсов, их попытка найти альтернативу провалилась, и на Западе «осознали свою зависимость» от России.

«То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом». Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий уверен, что озвученная Западом предельная цена на нефть и газ РФ «станет нижней планкой», какой будет стоимость энергоресурсов, — решат рынок и договорные обязательства.

Володин также выразил мысль, что западная модель глобальной экономики, «строящаяся на колониальных принципах, изжила себя».

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», — подытожил спикер Госдумы.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.