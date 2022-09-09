Глава МИД Венгрии заявил, что лимит цен на российский газ приведет к прекращению поставок

Установление предлагаемого Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на российский газ приведет к незамедлительному прекращению поставок газа из России в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто перед встречей с министрами энергетики стран Европейского союза.

По словам Сийярто, предложение ЕК противоречит интересам Венгрии.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.

Позднее газета Politico сообщила, что глава ЕК предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Издание подчеркивало, что не все в ЕС согласны с этой инициативой: власти стран Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу.