Международные резервы России сократились за неделю почти на 1%

Объем российских международных резервов, по состоянию на 2 сентября 2022 года, составил $561,9 млрд, сократившись за неделю на 0,9% (или на $4,9 млрд). Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Отмечается, что показатель снизился под воздействием отрицательной переоценки.

Накануне сообщалось, что международные резервы России, по состоянию на 1 сентября 2022 года, составили $565,66 млрд, что на 1,95% (или $11,244 млрд) ниже показателя на начало августа.

Уточнялось, что на 1 сентября 2021 года международные резервы составляли $618,181 млрд. Снижение оказалось на уровне 8,5%. На 1 февраля, уровень международных резервов России составлял $630 207. Это на 10,3% больше показателя на 1 сентября.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

На прошлой неделе первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Центробанк хранил половину золотовалютных резервов в долларах и евро до их заморозки западными странами, так как их использовали во внутреннем денежном обороте.