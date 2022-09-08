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В Британии заморозят тарифы на энергию на два года

Премьер Британии Трасс объявила о заморозке тарифов на энергию до £2500 на два года

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Hannah Mckay/Reuters

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке тарифов на энергию на ближайшие два года с 1 октября. Об этом она заявила по ходу выступления в парламенте, передает РИА «Новости».

По ее словам, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.

«С 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года», — сказала премьер.

Трасс считает, что такая мера поможет каждому домохозяйству сэкономить тысячу фунтов стерлингов.

Также премьер Соединенного Королевства рассказала, что Британия выдаст свыше ста лицензий на добычу газа и нефти в Северном море с целью справиться с энергетическим кризисом в стране.

«Мы активируем все энергоресурсы государства, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как ожидается, будет свыше ста», — отметила она.

Ранее издание The Times сообщало, что британцы по большей части негативно оценили перспективы Лиз Трасс на посту премьер-министра королевства. Согласно опросу YouGov, только 23% жителей Великобритании считают, что новый руководитель кабмина страны справится со своими обязанностями лучше ее предшественника Бориса Джонсона.

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