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НАФИ: большинство москвичей имеют достаточную финансовую подушку безопасности

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Pixabay

У 66% жителей Москвы есть достаточная финансовая подушка безопасности для того, чтобы сохранить на некоторое время оптимальный уровень жизни при потере работы. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ.

«Чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку — денежные накопления, которые позволят в случае потери основного источника доходов на протяжении того или иного времени сохранить привычный уровень жизни. Доля таких людей в Москве выше — 66%», — говорится в исследовании.

В то же время у почти трети (30%) жителей столицы отсутствуют необходимые денежные сбережения на случай потери работы. По России этот показатель оказался значительно выше — на уровне 48%. Доля респондентов, у которых есть определенный запас финансовой прочности, по стране оказалась на минимальных значениях.

«Только 15% россиян имеют сбережения подобного объема, а у 67% либо нет накоплений вообще, либо их хватит на привычную жизнь сроком не более 3 месяцев», — пришли к выводу аналитики НАФИ.

При этом более половины опрошенных россиян (55%) хотели бы иметь финансовую подушку безопасности, которая при потере источников доходов позволила бы прожить на привычном уровне как минимум полгода, следует из данных исследования.

В начале 2022 года страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели совместное исследование, по результатам которого аналитики зафиксировали наличие денежных сбережений у 79% россиян. В 2021 году о наличии накоплений сообщили не больше половины граждан. Большая часть респондентов (58,5%) указали, что смогли отложить до 100 тыс. рублей, еще 38% накопили от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

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