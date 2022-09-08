Сбер предложил расширить список стран, чьи граждане могут стать самозанятыми

В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Самозанятые: новые возможности для рынка труда», участие в которой принял директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Главная тема дискуссии — перспективы развития института самозанятых в России, их взаимодействие с субъектами экономической деятельности, налоговые и законодательные инициативы. Как отметил Алексей Шашкин, сегодня официально зарегистрированных в России самозанятых — более 5,5 млн человек. Поступательный количественный рост этой категории не в последнюю очередь связан с простым и удобным налоговым режимом, который оказался сверхуспешным. Для того чтобы стать официальным самозанятым, не нужно ходить в налоговую или банк – зарегистрироваться можно онлайн за пару минут.

Отличительной особенностью сегмента является его привлекательность для молодежи: более трети зарегистрированных самозанятых в возрасте от 14 до 30 лет.

Сбербанк видит значительный потенциал для дальнейшего развития сегмента. Во-первых, было бы целесообразным расширить список стран, граждане которых могут вести подобную деятельность. «Допуск» к налоговому режиму предлагается расширить на граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также рассмотреть возможность добавления Китая и других дружественных стран.

Во-вторых, Сбербанк предлагает отменить или значительно упростить процедуру валютного контроля платежей юридических лиц самозанятым–нерезидентам. В настоящее время такая оплата часто производится с использованием «серых схем». Официальный путь выплат в настоящее время и сложен, и затратен финансово. Его упрощение позволит вывести из тени и сомнительных схем значительный объем операций.

В-третьих, следует повысить пороговое значение дохода самозанятого, обозначенного в Федеральном законе № 422.

«Сейчас предельный доход самозанятого для применения специального налогового режима ограничен суммой в 2,4 млн рублей в год, что «вымывает» из сегмента ряд специалистов, у которых доход часто превышает текущий лимит. Это, например, разработчики, программисты, самозанятые, предоставляющие услуги по ремонту и малоэтажному строительству, smm-специалисты и представители ряда других профессий. На наш взгляд, приемлемым пороговым значением могла бы быть цифра в 6 миллионов рублей в год.

Мы считаем важным поддержать бизнес, а возможность просто и без дополнительных трудностей работать с самозанятыми — одно из таких направлений. Самозанятость — отличный инструмент для легкого старта своего бизнеса», — отметил Алексей Шашкин.