Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
The Daily Mail: спецслужбы Британии «отчаянно» пытаются вербовать русскоязычных шпионов 13:07
Археологи обнаружили гигантские сооружения древних людей для охоты на животных 13:07
Соцсети озадачило фото змеи, завязанной узлом 13:06
Chery показала новый кроссовер в самой дорогой комплектации для России 13:04
Глава МАГАТЭ Гросси предложил заключить между РФ и Украиной соглашение по защите... 13:04
Фродо, Мерри и Пиппин поддержали темнокожих актеров «Властелина колец»... 13:03
Девятиклассник из Ленобласти попал в больницу с наркотическим отравлением и... 13:02
В Россию начали массово завозиться неизвестные грузы из Ирана 13:02
Верховный суд признал экстремистской «Организацию украинских националистов*» 13:01
ВВО получил партию ЗРК, способных сбивать стелс-объекты 13:01

Сбер предложил расширить список стран, чьи граждане могут стать самозанятыми

close
100%
Depositphotos

В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Самозанятые: новые возможности для рынка труда», участие в которой принял директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Главная тема дискуссии — перспективы развития института самозанятых в России, их взаимодействие с субъектами экономической деятельности, налоговые и законодательные инициативы. Как отметил Алексей Шашкин, сегодня официально зарегистрированных в России самозанятых — более 5,5 млн человек. Поступательный количественный рост этой категории не в последнюю очередь связан с простым и удобным налоговым режимом, который оказался сверхуспешным. Для того чтобы стать официальным самозанятым, не нужно ходить в налоговую или банк – зарегистрироваться можно онлайн за пару минут.

Отличительной особенностью сегмента является его привлекательность для молодежи: более трети зарегистрированных самозанятых в возрасте от 14 до 30 лет.

Сбербанк видит значительный потенциал для дальнейшего развития сегмента. Во-первых, было бы целесообразным расширить список стран, граждане которых могут вести подобную деятельность. «Допуск» к налоговому режиму предлагается расширить на граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также рассмотреть возможность добавления Китая и других дружественных стран.

Во-вторых, Сбербанк предлагает отменить или значительно упростить процедуру валютного контроля платежей юридических лиц самозанятым–нерезидентам. В настоящее время такая оплата часто производится с использованием «серых схем». Официальный путь выплат в настоящее время и сложен, и затратен финансово. Его упрощение позволит вывести из тени и сомнительных схем значительный объем операций.

В-третьих, следует повысить пороговое значение дохода самозанятого, обозначенного в Федеральном законе № 422.

«Сейчас предельный доход самозанятого для применения специального налогового режима ограничен суммой в 2,4 млн рублей в год, что «вымывает» из сегмента ряд специалистов, у которых доход часто превышает текущий лимит. Это, например, разработчики, программисты, самозанятые, предоставляющие услуги по ремонту и малоэтажному строительству, smm-специалисты и представители ряда других профессий. На наш взгляд, приемлемым пороговым значением могла бы быть цифра в 6 миллионов рублей в год.

Мы считаем важным поддержать бизнес, а возможность просто и без дополнительных трудностей работать с самозанятыми — одно из таких направлений. Самозанятость — отличный инструмент для легкого старта своего бизнеса», — отметил Алексей Шашкин.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть