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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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ВТБ поддержал ряд региональных строительных проектов на ВЭФ

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Depositphotos

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил несколько соглашений о поддержке региональных строительных проектов, сообщает пресс-служба банка.

Как подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба», — отметил он.

Так, ВТБ профинансирует на 1,2 млрд рублей строительство нового жилого комплекса во Владивостоке на 210 квартир от одного из крупнейших застройщиков Приморского края – группы компаний «Эскадра». Отмечается, что комплекс будет сдан в конце 2024 года.

Также в рамках ВЭФ ВТБ подписал соглашение о финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов территории опережающего развития «Надеждинская». Данный проект реализует татарстанская группа компаний «СМУ-88». Общий объем инвестиций в него оценивается в 16 млрд рублей.

По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента Руслана Еременко, строительство микрорайона повысит привлекательность ТОР для новых резидентов, специалистов и позволит улучшить качество жизни нескольких тысяч российских семей.

Также отмечается, что ВТБ откроет финансирование проектов от татарстанского «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Средства будут направлены на крупный проект комплексной застройки территории под Казанью и строительство двух жилых комплексов в черте города - «Мой ритм» и «Солнечный город», сдающиеся в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

На данный момент ВТБ является одним из лидеров кредитования жилищного строительства в России. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка в этой сфере превышает 434 млрд рублей.

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