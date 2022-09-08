Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Авто.ру»: с начала года пятилетние машины подорожали на 30% 11:34
Минфин России захотел выпустить облигации в юанях 11:33
Полузащитник «Монако» Головин считает своего экс-партнера Бальде усилением... 11:31
Психолог Степанова предположила, что Прилучный женился на Брутян из-за денег 11:28
В России принят на боевое дежурство первый спутник морской разведки 11:28
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом 11:26
В Казани женщина спасла из горящего дома двухлетнего сына 11:26
Mercedes разорвало пополам при ДТП в Пензе 11:25
Французский депутат призвал отказаться от антироссийских санкций и пропаганды Зеленского 11:25
Посол Индонезии в России: Москва и Джакарта обсуждают вопрос ведения торговли... 11:23

Politico: глава Еврокомиссии предложила пять мер по борьбе с энергокризисом

close
100%
Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Среди предложенных мер — установление потолка цен на газ из России. По информации издания, не все в ЕС согласны с этой инициативой: власти стран Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Сообщается, что в Словакии, Венгрии и еще минимум в двух странах не поддержали лимит цен на российское сырье.

Politico пишет, что и Германия «скептически» относится к этой идее. За ограничение цен на весь импортируемый в Евросоюз газ, по информации источников издания, выступили Польша и Италия.

Еще одна мера состоит в сокращении спроса на электроэнергию — предложение главы ЕК призывает к тому, чтобы сокращения были обязательными. Многие страны, в том числе Польша, Болгария, Венгрия и Греция, хотят, чтобы они были добровольными.

Кроме того, фон дер Ляйен предложила: ввести налог солидарности для организаций, которые работают на ископаемом топливе и получают большие прибыли; поддержать коммунальные компании, в том числе предоставить им кредиты для размещения средств, необходимых для торговли на энергетических биржах; ограничить доходы организаций, которые не являются импортерами, но производят электроэнергию из недорогих источников (так называемых инфрамаргинальных производителей).

«Уточнение деталей будет иметь важное значение, так как электростанции, которым платят за включение или выключение по мере необходимости для балансировки сети, часто делают это по просьбе коммунальных служб через национальную границу», — говорится в публикации.

Ранее газета The Financial Times писала, что введение «потолка» цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и привести к «безумию» на рынках. Автор материала называет этот план огромной авантюрой, которая может иметь негативные последствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть