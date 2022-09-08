Politico: Венгрия отказалась от требования к ЕС снять санкции с российских бизнесменов

Венгрия отказалась от требования к Евросоюзу по отмене санкций в отношении российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Венгрия на данный момент отказалась от своего требования, хотя Будапешт мог отменить предполагаемое продление санкций против предпринимателей, которое запланировано на середину сентября.

Отмечается, что Чехия смогла убедить Венгрию не срывать продление ограничений и теперь соответствующие обсуждения возобновятся через два месяца.

Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить из санкционных списков против Российской Федерации имена трех предпринимателей – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

В публикации отмечается, что 15 сентября у Евросоюза установлен крайний срок, чтобы возобновить свои меры в отношении лиц, попавших под действие санкций после 24 февраля. В ином случае они буду аннулированы.