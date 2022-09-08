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Эксперт Ефремов связал рост цен на рыбу в России с административными барьерами

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Cтоимость морепродуктов и рыбы на российском рынке определяется множеством факторов. Среди ключевых — административные барьеры, приводит слова управляющего группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова агентство «Прайм».

«Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны», — заявил Ефремов.

По его словам, иногда попытки наладить ловлю определенных видов рыбы противоречат российскому законодательству. В этом случае объем издержек предусматривает серьезные расходы на штрафы. При этом зачастую российским производителям приходят закупать рыбу за границей, что также увеличивает конечные цены на внутрироссийском рынке.

7 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о желании найти возможность, чтобы ввести ограничительные меры по экспорту красной икры. Это связано не с самыми значительными объемами улова в стране различных видов рыбы и морепродуктов. По его словам, ограничительные меры на экспорт необходимы для того, чтобы цены на красную рыбу были на низком уровне и ее было в достатке.

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