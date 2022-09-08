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Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках Восточного экономического форума заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает», — сказала Москалькова.

По ее словам, пенсионер через два месяца получает накопленные баллы, когда перестает работать, в денежном виде.

«Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость», — добавила Москалькова.

Ранее Москалькова говорила, что в настоящее время ответственность за разглашение персональных данных в стране смешная.

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