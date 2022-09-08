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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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На ВЭФ заключили соглашений на рекордные 3,255 трлн рублей

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Значение Дальнего Востока существенно возросло, но вместе с этим возникли и новые вызовы, например, в части необходимости большего развития транспортных магистралей, сообщил на брифинге полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Разговор в части доклада президенту РФ был о том, что у нас есть конкуренция, что целый ряд министерств разрабатывает свои преференциальные режимы: что-то позаимствовали у нас, что-то улучшили, получилось так, что по целому ряду показателей – по срокам, например, предоставления преференций – мы начали немножечко просаживаться. То есть мы начали проигрывать. Это недопустимо. Поэтому я дословно повторю то, что вчера сказал Владимиру Владимировичу, что для безукоснительного выполнения его поручения по ускоренному развитию Дальнего Востока необходимо, чтобы все режимы на Дальнем Востоке были лучшими», — рассказал Трутнев.

Полпред президента также затронул вопрос развития туризма в регионе – по его словам, уровень налогов определяется тем, как с этими налогами в состоянии жить бизнес. Так, если подобные сборы избыточны, средства перестают вкладываться в развитие инфраструктуры туризма. Трутнев полагает, что на Дальнем Востоке необходимо увеличивать преференции по отношению к строительству гостиниц.

Говоря о Восточном экономическом форуме, который завершается во Владивостоке, полпред президента назвал высокими показатели с точки зрения количества гостей и объема заключенных договоренностей: на мероприятие собрались более 7 тысяч участников, и в результате были подписаны соглашения на рекордную сумму в 3,255 трлн рублей.

«Но дело не только в этом. Дело в том, что вырабатывались решения. Люди работали по 90 направлениям. Эти решения докладывались президенту. Значительная часть этих решений поддерживалась. Есть возможность двигаться вперед быстрее», — полагает Трутнев.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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