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Карисалов: «Сибур» прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в вонах

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«Сибур»

Гендиректор компании «Сибур» Михаил Карисалов сообщил, что управление этого крупнейшего нефтегазохимического предприятия прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в вонах. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), написало агентство «Прайм».

«Воны, работает эта валюта, тоже нами изучена. Российские банки достаточно быстро предложили нам это решение. Все в работе», — сказал гендиректор компании «Сибур», которая занимается переработкой побочных продуктов добычи нефти и газа.

Как рассказал Карисалов, выход на работу с Вьетнамом в компании начали прорабатывать в период с 2019 года по 2020 год. Он назвал экономику этого государства в Юго-Восточной Азии растущей уже не первый год и отметил большой объем внутреннего потребления и спроса в этой стране.

Кроме того, по словам гендиректора «Сибура», с китайскими поставщиками компания в основном рассчитывается в юанях. Предприятие предоставило такую возможность для клиентов из КНР для большей гибкости в оплате.

Ранее 7 сентября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что геополитическая ситуация не помешала проектам компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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