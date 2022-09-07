ЦИАН: срок ипотеки в новостройках Москвы впервые превысил 25 лет

Средний срок выдачи ипотеки на первичном рынке в Москве (кроме территории Новой Москвы) в августе 2022 года впервые в истории достиг 300 месяцев или 25 лет. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков базы объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

При расчетах специалисты опирались на информацию Росреестра по сделкам с квартирами и апартаментами в новостройках с указанием срока ипотечного займа.

Уточняется, что в Москве в новостройках массового сегмента средний срок кредитования вырос до 305 месяцев — это 25 лет и три месяца, в бизнес-классе — 289 месяцев, что составляет 24 года, в домах премиального класса — 240 месяцев (20 лет).

В Новой Москве ипотеку на строящиеся дома стали брать в среднем на 310 месяцев или 25 лет и 10 месяцев, а в Подмосковье — на 312 месяцев или ровно 26 лет.

Рост среднего срока выплаты кредита в ЦИАН связали с потребностью заемщиков сократить ежемесячный платеж.

Ранее 7 сентября пресс-служба Банка России сообщала, что средняя ставка по ипотечным займам, которые кредитные организации выдавали россиянам в июле, увеличилась на 0,31 процентных пункта и составила 6,67% против 6,36% в июне.