Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ивлеева сбежит из Дубая в монастырь в новом драмеди сериале Александра... 14:12
Росрыболовство захотело найти возможность для введения ограничений на вывоз... 14:10
Астрономы открыли землеподобную планету в обитаемой зоне в 100 световых годах от... 14:09
Карпин допустил проведение матча сборной России с командой Медиалиги 14:08
Режиссер Молочников заявил о «нулевой» позиции Богомолова... 14:08
Крис Пайн опроверг предположения, что на него плюнул Гарри Стайлс 14:04
Мясная ассоциация: запрет на разведение кур может затронуть до миллиона... 14:03
Канцлер ФРГ Шольц назвал «доброй традицией» способность немцев сплачиваться... 14:03
Путин поручил «Росатому» принять меры для усиления безопасности... 14:02
В Барнауле восьмилетнего ребенка пытались похитить трое мужчин 14:02

Еврокомиссия предложила выделить Украине €5 млрд

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила о предложении выделить €5 млрд помощи Украине

close
100%
Janis Laizans/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Twitter о предложении предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи.

«Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро», — написала политик.

По ее словам, ситуация на Украине требует полной поддержки Европы.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, писал, что Евросоюз представит новый пакет финансовой помощи Украине на €5 млрд. Речь идет о пакете, являющемся частью плана, который Еврокомиссия анонсировала в июне.

Сообщалось, что выделенные средства будут направлены на покрытие «неотложных расходов», включая выплату зарплат и пособий гражданам Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть