Еврокомиссия предложила выделить Украине €5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Twitter о предложении предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи.

«Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро», — написала политик.

По ее словам, ситуация на Украине требует полной поддержки Европы.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, писал, что Евросоюз представит новый пакет финансовой помощи Украине на €5 млрд. Речь идет о пакете, являющемся частью плана, который Еврокомиссия анонсировала в июне.

Сообщалось, что выделенные средства будут направлены на покрытие «неотложных расходов», включая выплату зарплат и пособий гражданам Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи.